شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب بدأت وولعت.. أحمد زاهر يشوق الجمهور للأحداث المقبلة من مسلسل "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق النجم أحمد زاهر جمهوره للأحداث القادمة فى مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان، بعد أحداث الحلقة السادسة أمس، والتى تصاعدت بها الأحداث بشكل كبير، حيث نشر صورة تجمعه برمضان، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "الحرب بدأت وولعت.. والنار هاتفضل قايده لحد الآخر.. رضوان وفتحى .. مسلسل_البرنس ياترى اللى جاى هايكون إيه".



احمد زاهر

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "البرنس"، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، خلال أيام شهر رمضان المبارك، محاولة "فتحى" أحمد زاهر" الجلوس مع أشقائه من أجل إقناع شقيقتهم الصغرى "نورا" ريم سامى بأنهم كانوا يمزحون عندما فكروا فى قتل "رضوان البرنس" محمد رمضان، حتى لا تفتن عليهم وتخبره، ورغم كل ذلك إلا أن نور" ذهبت إلى "رضوان" وأخبرته بأن يكون حريصا على حياته وحياة أبنائه وزوجته بسبب أشقائه ولكنه لم يبالى بذلك.

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وذهب "رضوان البرنس" لمنزل أهل زوجته، حتى يصالح زوجته "لبنى" نجلاء بدر، وبعد نجاحه فى إقناعها بأنه يحبها ولا يستطيع الاستغناء عنها وقدم كل الاعتذارات لها بعد أن وجدت صورة لـ "علا" نور اللبنانية فى بنطاله، أخبرها أثناء عودتهما فى الطريق بالسيارة بأنه سيكسر وصية والده، حتى يستطيع أن يعطى أخواته حقوقهم فى الميراث، الأمر الذى أعجب "لبنى" .

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.