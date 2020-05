شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 10 صور لـ كريستين دانست فى عيد ميلادها الـ38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة كريستين دانست بعيد ميلادها الـ38، حيث تعد واحدة من أبرز جميلات العالم اللاتى يخطفن الأنظار، لما تمتلكه من جاذبية وجمال ميز معشوقة سبايدر مان فى السلسلة الأولى من الفيلم الذى حقق نجاحات ضخمة، والتى اشتهرت بدورها فى مسلسل الرعب "بافى" الذى خلق لها جماهيرية عريضة اكتسبتها من دورها بهذا العمل.

كريستين دانست التى ينظر لها كثيرون باعتبارها ملاكا؛ لرقتها وجمالها، نتعرض إلى عدة صور تبرز أنوثتها التى تؤكد هذا الجانب فى النجمة التى لعبت العديد من الأدوار المهمة، ما جعلها واحدة من أهم ممثلى هوليود اللاتى يمتلكن قاعدة جماهيرية كبيرة.

كريستين دانست



كريستين دانست

جدير بالذكر أن النجمة الشهيرة بدأت حياتها الفنية بسن ثلاث سنوات حيث ظهرت فى العديد من الإعلانات التليفزيونية، وكان أول ظهور لها بفيلم New York Stories فى عام 1989، ثم انتقلت مع عائلتها إلى لوس أنجلوس فى عام 1993، وفى العام التالى قدمت دورًا مهمًا فى فيلم Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles مع براد بيت وتوم كروز، حيث ترشحت عن دورها لجائزة الكرة الذهبية ثم شاركت بعدها فى عدة أفلام بارزة، منها Little Women، Jumanji، Small Soldiers، وشيئًا فشيئًا ازدادت معرفة الجمهور بها، خاصة من خلال مشاركتها فى سلسلة أفلام Spider-Man فى دور حبيبة بيتر باركر.