شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مهرجان جديد لعمر كمال وحمو بيكا فى وقفة عيد الفطر على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المغنيان الشعبيان عمر كمال وحمو بيكا، لطرح مهرجان جديد يجمعهما، فى وقفة عيد الفطر، وذلك بحسب ما نشر عمر كمال عبر حسابه على "تيك توك"، حيث نشر كمال جزءا من كواليس تسجيل الأغنية مع حمو بيكا وعلق عليها "عمر وبيكا ف الوقفة".

ورأى الكثيرون أن لحن المهرجان الجديد، يتشابه إلى حد كبير، مع لحن المطرب الكبير محمد فؤاد "قلبى اللى حبك"، وهو ما ظهر فى تعليقات المتابعين على "تيك توك".

@omarkamal.officia عمر وبيكا ف الوقفة ????????????????♬ الصوت الأصلي - omarkamal.officia Advertisements

عمر كمال قدم مؤخرا، أغنية "البرنس"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



جانب من الكواليس



كواليس المهرجان

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: انت البرنس يا جدع، اصيل وتربية رجال، متنحنيش وخليك جدع، الريح مبتهزش جبال، مسيرها تروح متتعبش، خليك اد الحياة، يا برنس خليك يمين، اوعي تخش طريق بطال، ربك كبير شايلك خير".

"البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود المحلمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.