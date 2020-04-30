شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر ساخرة من شخصيتها بـ"فرصة تانية": "مخلية وشى فى الأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخرت الفنانة أيتن عامر من دورها فى مسلسل "فرصة تانية" والتى تجسد به دور ريهام الفتاة التى تبدو منعدمة الكرامة أمام حبها رغم كل ما يقابلها من عدم تقدير من حبيبها، حيث نشرت حوارا من حلقة أمس، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه "جايبالى الكلام ومخلية وشى فى الأرض من الأستاذة رضوى الشربينى أعمل فيكى إيه بس يا ريهام".



ايتن عامر

وكانت علقت الإعلامية رضوى الشربينى لأيتن عامر على دور ريهام الذى تجسده فى مسلسل "فرصة تانية"، وطالبتها بحفظ كرامتها قائلة "إيه يا أيتن..ايه اللي عاملاه ده يا ماما.. بقالي 5 أيام شايلة على قلبي وساكتة وبقول بنتنا وهتعقل.. بنتنا مبتعقلش، فى الحلقة الأولى خطفتيه من البنت، التانية روحتى طلبتى الجواز منه قولنا يمكن عندها اعتقاد بالمساواة بين الرجل والمرأة عشان متضيعش وقت".

ومازالت ريهام تصر على التواجد فى حياة زياد حتى بعد طلاقه لها، رغم إدراكها جيداً أن قلبه مازال مشغول بملك وأنه لم يكن يوماً يحبها وأنه تزوجها فقط بسبب مساومتها له بمؤخر الصداق الذى يبلغ 2 مليون جنيه، حيث إنها تستمر فى التنازل عن كرامتها لا تمانع أن تكون الشخص الذى ينسى به حبه لملك وذلك ما أخبرته به صراحة، ليكون التناقض واضح فى شخصية ملك وريهام فى العلاقات العاطفية.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.