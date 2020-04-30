مفيد فوزي يكشف تفاصيل نجاته من مقلب رامز جلال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الإعلامي المصري مفيد فوزي أنه نجا من الوقوع ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في برنامجه “رامز مجنون رسمي”.

الإعلامي المصري أكد أنه تلقى دعوة للحلول ضيفا على برنامج تقدمه المذيعة أروى، واصفا ذلك بأنها كانت “مصيدة”، مقابل أي مبلغ مالي يطلبه.

وأضاف، خلال فقرة “كلام مفيد” على برنامج “آخر النهار”، أنه تم توفير التأشيرة والتذكرة له، لكنه تلقى رسالة على الموبايل من المعد، احتوت اعتذارا وأبلغوه أن البرنامج توقف.

وعن رأيه في برامج المقالب، قال إن برامج الكاميرا الخفية كانت محترمة عندما كان يقدمها فؤاد المهندس وحسين الإمام، ووصفها بأنها صارت مهترئة مع “المجنون الرسمي”.

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يذكر أن الفنان رامز جلال قد استعان بالإعلامية والفنانة اليمنية أروى هذا العام، للإيقاع بضيوف برنامجه الذي يختلف عن الأعوام الماضية، حيث يظهر رامز جلال وينفذ مقالبه في جمهوره دون تخفي أو ماسكات.

ويقوم رامز، بتعذيب النجوم باستخدام كرسي معلق، وصاعق كهرباء في بعض الوقت، ويعمل على إخافة الضحية برفع الكرسي لأعلى والدوران به على طريقة الملاهي، كما يستخدم ثعبانا لزيادة رعب ضيوفه، قبل أن يتم فك قيوده من الكرسي، وينتهي المشهد بسقوط النجم في بركة من المياه تم إعدادها خصيصًا للمقلب، ومن بعدها سلم مزود بشلال مياه به كميات كبيرة من الصابون لتساعد على سقوط الضحية.

الحلقات الماضية من البرنامج شهدت وقوع العديد من الضحايا منهم الفنانة غادة عادل، واللاعب علي معلول، والفنانة ياسمين صبري، وأمينة خليل، وياسمين رئيس.