«تويتة مضروبة» تحدث خلافا بين محمد هنيدي ومحمد إمام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتة” منسوبة للفنان محمد هنيدي ينتقد فيها مشهد للفنان محمد إمام في مسلسل “الإختيار”.

التويتة جاء فيها على لسان هنيدي: “محمد إمام دخل الجيش في مسلسل الاختيار وهو وحيد.. لأ وإيه بيضرب نار وصمام الأمان مرفوع.. تحس أنه بيضرب بسلاح خرز”.

كما تم تداول أيضا صورة لرد منسوب لمحمد إمام على التويتة: “امممممم طب ما أنت في عسكر في المعسكر كنت وحيد ودخلت الجيش وكان عليك تار.. اهمد يا هنيدي واطول بقا يا قصير يا مكار”.

Advertisements

هنيدي أعاد نشر التويتة والرد، وأكد أن هذه التويتة “مضروبة”، وأنه لم يكتب هذا الكلام، حيث قال: “التويتة دي مضروبة وأكيد ماقلتش الكلام ده .. ومدام أنا ماقلتش الكلام ده يبقى إمام برده ماقلهوش، إلا لو كان في عالم موازي بقى التويتات دي بتيجي منه”.

ووجه عتابا لمحمد إمام في حالة إذا كان قال هذا الكلام بالفعل، بقوله: “وبعدين إيه يا قصير يا مكار دي .. حتى لو التويتة مضروبة .. هو إحنا في حضانه يا إمام؟ شوية وهتقولي يا سنووايت”.

يذكر أن الفنان المصري محمد إمام قد شارك كضيف شرف في مسلسل الإختيار، وظهرت صورة له وهو يضرب نار وصمام الأمان مرفوع، وهو ما أثار انتقادات المتابعين.

محمد إمام رد على هذه الانتقادات، بقوله: ” لكل اللي بيسألوا عن سقاطة الامان و نوع السلاح .. دي صورة من التدريبات على المشهد و مش موجودة في المسلسل .. انتوا كبرتوا الموضوع ليه”.