وفاة النجم الهندي المخضرم ريشي كابور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أعلنت العائلة الفنية الشهيرة في بوليوود “كابور”، عن وفاة كبيرها الفنان المخضرم ريشي كابور، بعمر 67 عاماً،، وذلك عقل معاناة مع مرض السرطان القاتل.

وأفادت تقارير صحفية أن عائلة الفنان الكبير قامت بنقله إلى أحد مستشفيات مومباي الأربعاء، لكنه توفي الخميس 30 أبريل بعد أن أعلن الأطباء عن توقف قلبه.

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فيما جاء وفاة ريشي كابور والد النجم الهندي الشاب رانبير كابور، بعد يوم واحد من وفاة مواطنه ، النجم عرفان خان الذي توفي أيضا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

على الفور قدم زميل مشواره الفني الممثل الكبير أمياب باتشان تعازيه الى الاسرة وكتب أسطورة بوليوود على “تويتر”، الخميس، “توفى ريشي كابور. لقد مات للتو، لقد فُجعت”.

كان كابور قد عاد إلى وطنه في سبتمبر الماضي بعد خضوعه للعلاج في الولايات المتحدة لمدة عام تقريبا، لكن لم تستقر حالته وأدخل الى المستشفى أكثر من مرة.