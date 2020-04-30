ملامح أراس بولوت إينملي لم تتغير منذ الطفولة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأ الفنان التركي أراي بولوت إينملي محبيه ومتابعيه في تركيا بالعيد السنوي للطفل والسيادة الوطنية التركية.

أراس فاجأ متابعيه بصورة مميزة من طفولته، ظهر فيها مبتسماً بشكل أضفى بهجة قوية على متابعيه في ظل أزمة كورونا العالمية، وما لها من آثار سلبية على الجميع، حيث تفاعل فانز النجم التركي مع الصورة بتعليقات غازلوا فيها الفنان الشاب، مؤكدين أنه مازال محتفظ ببراءة طفولته وأن ملامحه لم تتغير مع تقدم عمره.

من ناحية أخرى، حقق أراس بولوت إينملي نجاحاً قوياً في فيلمه الجديد «معجزة في الزنزانة السابعة»، والذي جسد فيه دور أب يعاني من إعاقة ذهنية، حيث يتعرض لمشكلة كبيرة، يدخل على إثرها للسجن، تاركاً ابنته الوحيدة بالخارج.

يُذكر أن أراس بولوت إينملي حقق شعبية عريضة بعد نجاحه في تقديم دور «الأمير بيازيد» في مسلسل «حريم السلطان»، كما تألق أمام الفنان التركي شآتاي أولسوي في بطولة مسلسل «في الداخل»، إلا أنه حقق نسب مشاهدة قياسية، وأصبح في تصنيف نجوم الصف الأول بعد تألقه في مسلسل «الحفرة» على مدى ثلاث مواسم، وشارك أراس في بطولته أمام ديلان دينيز، أونير أركان، أركان كيسال، رضا كوجا أوغلو، بريهان سافاش، نجيب ميميلي، وغيرهم.