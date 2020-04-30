باسم ياخور عن ظهوره مع رامز جلال: الأجر كبير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان السوري باسم ياخور كواليس وقوعه ضحية لمقلب برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة MBC مصر.

الفنان السوري أكد أنه في البداية لم يكن يعلم أنه مقلب، حيث قال: “لم أكن على علم بأني ضحية لمقلب رامز جلال، خصوصا أن من تواصل معي هي الفنانة أروى”.

وأضاف أنه مع بداية الحلقة شعر أنه مقلب، قائلا: “هناك مؤشرات تشعرك بأنك وقعت ضحية لمقلب، ولكنك لست على علم بماذا سيحدث معك”.

ياخور أكد أن الأجر الذي يتقاضاه الفنان في هذه البرامج أكبر كثيرا من أجره في البرامج الحوارية، وذلك تعويضا عما يتعرض لها الفنان خلال المقلب.

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يذكر أن الفنان رامز جلال قد استعان بالإعلامية والفنانة اليمنية أروى هذا العام، للإيقاع بضيوف برنامجه الذي يختلف عن الأعوام الماضية، حيث يظهر رامز جلال وينفذ مقالبه في جمهوره دون تخفي أو ماسكات.

ويقوم رامز، بتعذيب النجوم باستخدام كرسي معلق، وصاعق كهرباء في بعض الوقت، ويعمل على إخافة الضحية برفع الكرسي لأعلى والدوران به على طريقة الملاهي، كما يستخدم ثعبانا لزيادة رعب ضيوفه، قبل أن يتم فك قيوده من الكرسي، وينتهي المشهد بسقوط النجم في بركة من المياه تم إعدادها خصيصًا للمقلب، ومن بعدها سلم مزود بشلال مياه به كميات كبيرة من الصابون لتساعد على سقوط الضحية.

الحلقات الماضية من البرنامج شهدت وقوع العديد من الضحايا منهم الفنانة غادة عادل، واللاعب علي معلول، والفنانة ياسمين صبري، وأمينة خليل.