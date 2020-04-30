MBC ترد على بيان منع رامز جلال من الظهور وانتقادات «رامر مجنون رسمي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد مازن حايك، المتحدث الرسمي باسم مجموعة mbc، على البيانات التي صدرت حول منع الفنان المصري رامز جلال، من الظهور الإعلامي، والهجوم الذي تعرض له البرنامج منذ عرض الحلقات الأولى منه.

مازن حايك، قال خلال مداخلة مع برنامج “يحدث في مصر”، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: “برامج المقالب في كل العالم تشهد نجاحات وإخفاقات كما أن مشاهدتها قد يعطي إحساس للبعض بالشعور بالذنب وهذا من توابع مشاهدة هذه النوعية البرامج”.

وأضاف، أن ضحية المقلب راضي بما يحدث فيه بعد وقوع المقلب دون علم مسبق، وأن البرنامج تم تصويره في دبي ويعرض على خمس قنوات عربية إلى جانب المنصات المختلفة على السوشيال ميديا.

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وتابع، أن هناك مسار عمره ٣٠ سنة في mbc لاختيار المواضيع التي تعرض على شاشاتها، لأن الناس تثق في المؤسسة وفي قدرتها على تقديم المحتوى بصورة جيدة، أما بالنسبة لبرامج رامز جلال فهي تتطلب هذا النوع من الأداء.

واستطرد، أنه أخبر الفنان السعودي حسن عسيرين أن الناس أعادت اكتشافه بعد حلقته مع رامز رغم مشواره الدرامي على مدى ٢٠ عامًا.

وأكد أنه لا يحب أن يخسر المشاهدين الذين لا يحبون ما يقدمه رامز جلال ولكنه يدعوهم لمشاهدة باقي الـ١٨ محطة التابعة لمؤسسة mbc.

وعن الحملة التي تتعرض لها قناة mbc، قال إن الحملة ضد شبكة mbc جاءت مضاعفة ورد الفعل مبالغ فيه بسبب أزمة العزل المنزلي العالمية لمكافحة فيروس كورونا، إلا أن أهم درس مستفاد من فيروس كورونا هو عدم بناء المستقبل على مبادئ الماضي، فما بعد كورونا لا يشبه ما قبلها فلابد من التحرر من المعتقدات القديمة والاستعانة بالمرونة للتأقلم مع هذا الكم من المتغيرات.