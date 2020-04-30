7 اتهامات تواجه سما المصري بعد القبض عليها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت النيابة العامة إلى الراقصة الاستعراضية سامية أحمد عطية عبدالرحمن، الشهيرة بسما المصري، العديد من الاتهامات خلال التحقيقات التي أجريت معها خلال الأسبوع الجاري، والمتعلقة بخدش الحياء العام.

التهم التي تواجهها سما المصري كما يلي:

- استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أغراض مخالفة للآداب العامة.

- نشر أفعال فاضحة خادشة للحياء العام والاعتداء على قيم المجتمع المصري.

- إنشاء عدة حسابات إلكترونية سرية لارتكاب أفعال مخلة.

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- التواصل مع متابعيها علي تطبيق loops وتوجيهها لهم بتصويرها بملابس خارجة.

- التحريض على الفسق لزيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها.

- تصوير فيديوهات وصور خارجة بغرض نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها

- تهمة الدعارة والإيحاءات الجنسية والترويج لها عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وكان النائب العام أمر بحبس سما المصري، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.

هذا وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع “فيس بوك” عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها، وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام، أمر باتخاذ إجراءات التحقيق.