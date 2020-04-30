تامر هجرس بتصريح صادم حول دور المثلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري تامر هجرس، موقفه من تجسيد دور المثلي في أعماله الفنية، ورأيه حول أجور الفنانين وسبب عدم تحقيقه النجومية رغم امتلاكه مقوماتها.

تامر هجرس، قال خلال لقائه في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، إنه بدأ مشواره الفني بالتوازي مع الفنان أحمد عز وكان من خلال مشاركتهما كموديل أزياء في الكليبات، مؤكدا أنه بدأ مشواره كومبارس في كليب “آيس كريم في جليم” مع الفنان عمرو دياب بأجر 5 آلاف جنيه، بينما أحمد عز كان ضعيف خلال بدايته التمثيلية ولكنه مجتهد للغاية وطور نفسه وأصبح في مكانة فنية كبيرة.

وأضاف: “مهنة التمثيل تقتضي تجسيد كل الشخصيات الإيجابية والسلبية، وليس مهمًا أن يكون دور بطولة، المهم أنه يفرق معي كممثل في مشواري الفني، وأنه يوافق على أداء شخصية (رجل مثلي)، حال عرض الدور عليه”، مشيرا إلى أن خالد الصاوي أدى الدور في فيلم “عمارة يعقوبيان” بطريقة مختلفة.

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كما كشف تامر هجرس، عن أمنيته تقديم شخصية عمرو بن العاص، قائلا: “التاتو اللي على جسمي مش هيعمل لي مشكلة، ولو عملت دور عمرو ابن العاص هغطي التاتو واللغة العربية هتقنها”.

واستطرد، أن أجره كفنان الآن ملايين الجنيهات ولكن له رأي مختلف في مسألة أجور الفنانين، ولكنه يرى أن أجور الفنانين مبالغ فيها جدا ولابد من أعادة تنظيمها.

وردا على عدم انطلاقته الفنية رغم امتلاكه مقومات نجوم الشباك، قال: “أنا مش هجري ورا منتج ولا مخرج ولا ممثل ولاحظت أن ده اللي بيحصل، وكمان أنا مش بستريح لناس كتير وفي ناس كتير مش بتستريح ليا لحد ما تعرفني أكثر، ولكن أنا راضي عن حياتي ومشواري الفني.