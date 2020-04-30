الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين يعتزل الكتابة بسبب أنغام وأحمد إبراهيم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين، قراره اعتزال عن كتابة الأغاني نهائيًا، وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.

أحمد علاء الدين، قال في تدوينته: “أنا قررت أبطل اكتر حاجة بحبها في حياتي “كتابة الأغاني” ومش مسامح أي حد كان سبب في إني اخد القرار ده، فكرت اعمل فيديو واتكلم عن اللي الواحد شافوا و بيشوفه في الشغلانة دى بس حسيت اني مهما اتكلمت مفيش فايده هيتقال عليك في الآخر قليل الأدب وبتاع مشاكل أو عايز تعمل شو وتتشهر”.

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وأضاف: “فقررت انسحب من سكات وادعى في الأيام المفترجة دي على كل واحد كرهني في شغلي وفى الحاجة اللي بحبها وأسف لو طولت عليكم”.

وقال أحمد علاء الدين في مقطع فيديو له عن أزمة مع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والفنانة أنغام، “أحمد ‏إبراهيم أنا عملت له أغنية ولحد النهاردة ما أخدتش فلوسها ولا طلبت فلوسها، ولما كلمني قولت له الأغنية ليك، من 6 شهور عملت ‏أغنية لأنغام وهي كانت مرات أحمد إبراهيم اسمها جمهوري سعيد وقالي الأغنية دي معانا إعمل التنازل”.‏

وتابع: “أي كلمة أنا بقولها ممكن أنزل فويس نوت بيها بس مش هعمل كده إلا لما يكدبني، المهم بقيت أكلمه يقولي أصل أنا مسافر ‏ورايح وجاي، لحد ما عدى 4 شهور وبعدها الباشا مبقاش يرد ولا يواجه راجل لراجل كعادة أي حد مش محترم اشتغلت معاه وبعد كده الملحن مودي سعيد تواصل مع رنده مديرة أعمال أنغام واتفاجت بأنغام عايزة تسمع الأغنية من أول ‏وجديد بعد 4 شهور، عدى أسبوع في التاني وكلمت أنا رنده وسمعت أنغام الأغنية وورتها التنازل، بعدها قالولي 48 ساعة ونرد ‏وعدى دلوقتي شهر”.‏