حلمي وعز وهنيدي "نجوم راديو" في رمضان

يشارك أحمد حلمي وأحمد عز ومحمد هنيدي في الموسم الرمضاني الحالي بـ3 أعمالٍ جديدةٍ، لكنهم فضّلوا الابتعاد عن الكاميرا والوقوف خلف المذياع.

ويخوص حلمي السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل إذاعي يحمل عنوان "لف وارجع تاني"، وتشاركه البطولة الفنانة هنا الزاهد.

ويذاع المسلسل على "راديو النيل" طوال شهر رمضان، ويضم باقة من النجوم منهم أحمد حلاوة وليلى عز العرب وحسام داغر، والعمل من تأليف مجدي الكدش وإخراج علاء خلف.

وكان آخر عمل فني شارك فيه أحمد حلمي عبر شاشة السينما هو فيلم "خيال مآتة"، بطولة منة شلبي وحسن حسني، ولم يحقق نجاحاً يتناسب مع نجومية حلمي.





وعوّض الفنان أحمد عز غيابه عن دراما رمضان بمسلسل إذاعي يحمل اسم "بليز يا إنجليز" من تأليف أيمن سلامة وإخراج علي مصيلحي وتشاركه البطولة الفنانة بشرى.

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ويذاع المسلسل على "راديو مصر"، وكان من المقرر أن يشارك أحمد عز في دراما التليفزيون بمسلسل "هجمة مرتدة"، لكن تمَّ تأجيله بسبب الإجراءات الاحترازية المصاحبة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).





وعلى راديو "9090" يلتقي الجمهور مع نجم الكوميديا محمد هنيدي بطل مسلسل "كنز مأمون المأذون".

وتدور أحداث المسلسل حول اجتماع عائلي، كل فرد فيه يُمني نفسه بما سيفعله بالأموال الطائلة التي سيعطيها له الحاج مأمون، وبالفعل يدخل عليهم الحاج وهو رجل عجوز طاعن في السن يتكلم بصعوبة، وبعد قليل يخبرهم أن الكنز موجود في دفتره.

وعبر أثير راديو "ميجا أف أم" وراديو "هيتس"، يُبث مسلسل "فرح عديلة" بطولة الفنانة إسعاد يونس وبيومي فؤاد وشيماء سيف ويناقش العمل العديد من القضايا الاجتماعية التي فرضت نفسها بعد ثورة يناير.



