كورونا يحجز 4 فنانات مصريات في لبنان.. بينهن نبيلة عبيد ونادية الجندي

كشف الإعلامي المصري مفيد فوزي عن وجود 4 ممثلات مصريات عالقات في العاصمة اللبنانية بيروت قرار تعليق الطيران جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال فوزي في لقاء تليفزيوني مع قناة "النهار" المصرية إنّه تواصل مع وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الدكتورة نبيلة مكرم عبيد، لإعادة الفنانات العالقات وهن نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب و هالة فاخر.

وأشار إلى أنَّه تواصل معهن وأخبرنه أنهن عالقات في بيروت وتوجهن إلى السفارة لطلب المساعدة، ومن المفترض أن يعدن إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم السبت المقبل.

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وأضاف أن وزيرة الهجرة المصرية أبلغته أنها سوف تتواصل مع سفير مصر في لبنان لعزل الممثلات الأربع في منازلهن لحين موعد مغادرتهن.

الفنانات العالقات يشاركن في بطولة مسلسل بعنوان "سكر زيادة"، إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال، وتدور أحداثه حول "عصمت وكريمة وجميلة" وهن 3 سيدات يقعن فريسة لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، ويدفعهن الواقع للتعايش معاً في الفيلا نفسها.



