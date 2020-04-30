تحديد نوع طعام زعيم كوريا الشمالية المسبب لسمنته.. واستمرار البحث عنه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتواصل الغموض حول حياة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وسط حالة من التنقاضات بشأن وفاته من عدمها إثر خضوعه لجراحة في القلب في الأيام الأولى من أبريل الجاري، واختفاء المعلومات الخاصة به طوال هذه الفترة، ومؤشرات متضاربة سواء حول صحته أم مكان تواجده.

وكانت زيادة وزن الزعيم ووعه الصحي حديث كثير من وسائل الإعلام، خلال الأيام القليلة الماضية، وهنا علق الطاهي السابق كينجي فوجيموتو، الذي كان مخصصا لكيم جونغ أون عن الطعام المفضل للزعيم الكوري، والذي أدى إلى زيادة وزنه إلى 127 كغ.

وأوضح الطاهي أن الزعيم الكوري كان في عام 2015 يشرب زجاجتين من الشمبانيا في الليلة الواحدة، بالإضافة إلى تناول شريحة لحمة مع الجبن، وزجاجة نبيذ التي يصل سعرها إلى 175 جنيه إسترليني.

ولفت إلى أن النظام الغذائي للزعيم كان يحتوي على لحم البقر "فاغيو" وطبق "فوا-غرا"، حيث بلغت تكلفة هذه الأطباق حوالي 22 جنيه أسترليني. بالإضافة إلى ذلك، يحب الزعيم الكوري الشمالي حساء زعانف سمك القرش، وفق موقع "رامبلر" نقلا عن صحيفة "ميرور".

ويعاني الزعيم الكوري، الباغ من العمر 36 سنة، من السمنة، ويشير الخبراء إلى أن عدم امتثاله إلى حمية، يمكن أن يكون أحد أسباب الحاجة إلى جراحة القلب، والتي أجريت في 12 أبريل الجاري.

في غضون ذلك؛ فإن الأنباء غير القاطعة أتت عبر أقمار اصطناعية عندما رصدت يخت الزعيم الفاخر قبالة "فيلته" في ووسان. وقال خبراء يتابعون الأوضاع في كوريا، إن صورا بالأقمار الصناعية توضح تحركات زوارق فاخرة كثيرا ما يستخدمها كيم وحاشيته في الآونة الأخيرة، قرب وونسان، تمثل دلائل جديدة على وجوده في هذا المنتجع الساحلي.

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كما لفتت وسائل إعلام في كوريا الشمالية الخميس إلى نشاط جديد للزعيم، ولكن أيضاً هذه المرة دون أي صورة له، ما زاد الشكوك بدل أن يخففها.

وكان التصريح الأكثر مفاجأة الذي جاء من غريم لكيم، أو منشق عن نظامه. فقد أكد، دبلوماسي كوري شمالي سابق منشق أن الزعيم الشاب، الذي أفادت تقارير سابقة أنه خضع لعملية جراحية، وحالته حساسة،" لا يستطيع الوقوف أو المشي بمفرده".

وأكد ثاي يونغ هو، الذي أصبح في الوقت الحاضر، مسؤولاً سياسيا في كوريا الجنوبية، لشبكة "سي أن أن"، أن مسألة خضوع كيم لعملية جراحية غير مؤكدة، لكن الأكيد أنه عاجز عن المشي، أو حتى الوقوف بمفرده.

وأشار إلى أن تغيب كيم عن حضور ذكرى جده مؤسس كوريا الشمالية، كيم إيل سونغ، إحدى أهم المناسبات في البلاد الأسبوع الماضي، تؤكد أنه في حالته سيئة.

على الرغم من ذلك، أكد أن من يعرف حقيقة وضع كيم الصحي هم مساعدوه المقربون فقط.