أول ظهور لياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة بعد زواجهما مع "البرنس".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بلا شك أن الحظر والإغلاقات التي تعيشها أغلب الدول حول العالم وفق ما يقتضيه التعامل مع فيروس كورونا المستجد، فرض نمطا جديدا على حياة الأشخاص حول العالم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، لم يعد بإمكانهم تناول الأكلة التي يفضلونها في مطعمهم، ويبدو أن النجمة المصرية ياسمين صبري كانت منهم.

وبهذا الصدد تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حساب أحد المطاعم المصرية الشهيرة بتقديم الوجبات المصرية الشعبية في إمبابة وهو مطعم "كبدة البرنس"، ظهرت فيه النجمة المصرية إلى جانب زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة برفقة الطباخ الرئيسي في المطعم من داخل منزل الزوجين، فيما بدا إشارةً إلى أنَّ الزوجين رغبا بتناول الطعام الذي يقدمه المطعم خلال وجبة السحور فما كان منهما إلا أن أحضرا الشيف الرئيسي لمنزلهما خصوصا وأنه ظهر وهو يرتدي ملابس الطهي.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل على تلك الصور بالقول: "ياسمين صبري كانت عايزه تفطر في البرنس بس للاسف فيه حظر و المحلات مقفولة زي ما انتوا عارفين...ف قالت بس "الحقني يا احمد"..ف ابو هشيمه جاب البرنس بنفسه في الڤيلا يعلمهم الفطار عشان عيون ياسمين".

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فيما علق آخر: "ده كده مش بيضحكها ده بيزغزها"، في إشارةٍ منه إلى ما قالته ياسمين عندما سُئلت عن سبب حبها لأحمد أبو هشيمة وقبولها الزواج بها، لتجيب حينها بأنها أحبته لأنه "بيضحكها".

على صعيدٍ آخر كانت حلقة النجمة المصرية ياسمين صبري، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والتي عرضت في ثاني أيام رمضان قد أثارت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط موجة تكذيب للبرنامج، واتهامات بفبركة المقلب، ووسط أنباءٍ عن تقاضيها مبلغا ضخما يقدر بـ 2 مليون جنيه، من أجل ظهورها في البرنامج.

في حين بحث آخرون عن سعر إطلالتها بالبرنامج، والتي كانت صادمة للبعض خصوصا وأنها كانت إطلالةً تقليدية، حيث ارتدت خلالها بنطلونا وتيشيرتا وجاكت جينز، بجانب شنطة يد لونها "بينك"، حيث تفوق سعرها على سعر فستان زفافها، إذ جاء سعر "التيشيرت" 395 دولارا أمريكيا،، وهو من دار الأزياء العالمية "بالمان"، ونسقت معه حقيبة يد من دار الأزياء العالمية fendi بسعر 3950 دولارا أمريكيا، وبها حاملة بسعر منفرد قيمته 990 دولارا.