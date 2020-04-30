"حاسب تحلم" أول فيلم يجمع الشقيقين هشام ومحمود ماجد

يخوض الفنان محمود ماجد تجربة بطولة جديدة، عبر فيلم "حاسب تحلم"، والذي يجمعه لأول مرة مع أخيه الفنان هشام ماجد.

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي تخيلي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الناس في المستقبل والذي يتحول فيه حلم أي شخص لواقع يؤثر على حياته، حسبما كشف المخرج محمد ربيع، موضحا أنها تجربة درامية مختلفة عن السائد في عالم الأفلام الطويلة والسينمائية.

ويجمع الفيلم توليفة من نجوم الدراما، منهم الفنانة القديرة ليلى عز العرب والفنان القدير أحمد خليل، كما يشارك في بطولته كل من أحمد جمال سعيد وداليا شوقي وبكري قباقيبي وكمال الدبيكي وجيهان، وندى نادر ومن إنتاج "إنه"، كما يتولى خلاله محمود ماجد مهمة التأليف بجانب البطولة، ويشهد ظهور خاص من نوعه لهشام ماجد، كضيف شرف الفيلم.

ويعد فيلم "حاسب تحلم" مغامرة فنية جديدة للمخرج محمد ربيع، ويعيد تعاونه الناجح مع داليا شوقي ومحمود ماجد بعد بطولتهما لفيلمه الأول "مكتوب"، منذ سنتين، كما قدم ربيع العديد من الأعمال الفنية في مجال الإعلانات والكليبات الغنائية آخرها إخراجه أغنية "وإيه يطمن" للفنان هاني عادل.

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