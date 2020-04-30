مارين المصري يقدم أول حفل رمضاني بالطبلة في " البلكونة"

يستعد عازف الإيقاعات مارين المصري لإحياء أول حفل طبلة رمضاني من البلكونة، مساء الجمعة المقبل، في محاولة لكسر روتين عزل كورونا.

واختار مارين تقديم لون مختلف من الحفلات الأونلاين التي أصبحت تريند مؤخرا للفنانين لمواجهة عزلة المنازل وسط الحجر الصحي لفيروس كورونا، عبر مشاركته الجمهور نفسه في الحفل الذي يطلقه من بلكونة منزله في مصر الجديدة، بحيث يتشارك متعة الموسيقى الإيقاعية للطبلة مع الجيران في عزف منفرد ومتواصل يتم بثه أونلاين عبر الفيسبوك، يعيد خلاله إحياء أشهر الأغاني العربية والأجنبية على "التطبيل".

وتمتد رحلة مارين المصري الموسيقية لأكثر من 11 سنة، احترف خلالها عزف الإيقاعات عبر مشروعه الموسيقي الخاص المعتمد على عزفة لآلة الطبلة، ومثل مصر بحفلاته حول العالم في أكثر من 13 دولة، منها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا وسويسرا وحتى لبنان وبريطانيا والإمارات.

ويعيد Mareen el Masry عبر هذه الحفلة أصداء النجاح الجماهيري التي حققها عبر منصات السوشيال ميديا الشهر الماضي، عند عزفه الطبلة لجيرانه من البلكونة وسط حظر التجوال وشاركوا معه الغناء وحقق الفيديو المصور أكثر من مليون مشاهدة، كما ينشغل حاليا بتسجيل عدد من الأعمال الغنائية التي يطلقها فرادى الفترة المقبلة، مع تدشينه مشروعه الموسيقي الخاص بتأسيس مصنع طبول.

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