محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
في أول ظهور بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نشر ناصر البرنس صاحب سلسلة مطاعم "البرنس"، صورا تجمعه بالفنانة ياسمين صبري، وزوجها أحمد أبو هشيمة.
كما نشر "البرنس" صورا من عزومة رمضانية داخل منزل العروسين، وضيوفهما.
كما نشر ناصر البرنس عبر موقع فيسبوك، مقطع فيديو عزومة رمضان داخل فيلا أبو هشيمة.
من ناحية أخرى، تشارك الفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني بمسلسلها الجديد "فرصة تانية"، ويشاركها البطولة أحمد مجدي، هبة مجدي، دياب، أيتن عامر، نهال عنبر، أشرف زكي، محمود البزاوي، ومن إخراج مرقس عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أول ظهور لياسمين صبري وأبو هشيمة بعد زواجهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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