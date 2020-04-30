تراند اليوم : بعد العمل مع "الإخوان".. ممثل شهير: مستعد للتمثيل مع منتج إسرائيلي



قال الممثل المصري، تامر هجرس، إنه لا يمانع في المشاركة في في فيلم من إنتاح إسرائيلي، بعد أن سبق ورحب بالمشاركة في فيلم من إنتاج "الإخوان المسلمين" إبان وجود الجماعة في السلطة.

وأضاف هجرس لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة "القاهرة والناس"، أنه قد يوافق على المشاركة في فيلم إنتاج إسرائيلي بشرط أن يكون الفيلم له هدف أو رسالة إيجابية تضيف لتاريخه الفني.

وتابع: "إذا جاء منتج إسرائيلي وعرض علي الشغل في عمل فني سأوافق بشرط إنتاج عمل فني مميز وتكون له رسالة قوية والهدف من الفيلم إيجابي، ولكن في النهاية لن يعمل مع أشخاص تسببوا في آلام للكثير من الناس حول العالم".

جاء ذلك بعد أن سبق ورحب بالمشاركة في فيلم من إنتاج "الإخوان المسلمين" التي حظرتها السلطة الحالية، وصنفتها "جماعة إرهابية".

وأوضح هجرس، أن موافقته السابقة على المشاركة في فيلم من إنتاج الإخوان كان "بهدف إضفاء بصمة لتاريخ مصر وحياته وعمل قوي للجمهور، ولكن مع جماعة الإخوان لا يعتقد أنهم كانوا سيقدمون عملاً جيدًا تاريخيًا".

ومضى قائلاً: "أنا سأوافق على العمل مع أي منتج حتى ولو إخواني حال إنتاج فيلم يعطي بصمة لتاريخ مصر وحياته والجمهور"، مؤكدًا هدفه تقديم عمل يقدم رسالة، ولكن مع الإخوان الفيلم لن يضيف ولذلك لن يقبل العمل معهم، ولو أنتجوا حاجة مفيدة من البداية للمجتمع كان سيعمل معهم".



