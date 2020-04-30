صور.. غادة عبد الرازق من كواليس مسلسلها الرمضاني "سلطانة المعز"

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صور من كواليس مسلسلها الرمضاني "سلطانة المعز"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وتضمنت الصور فريق عمل المسلسل من تصوير وإخراج وأبطال العمل ، حيث يستمر تصوير مشاهد المسلسل في رمضان تزامناً مع عرضه. يستمر تصوير مشاهد المسلسل في رمضان تزامناً مع عرضه. مسلسل "سلطانة المعز" من بطولة : غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، حسن حسني، طاهرة، رنا رئيس، نسرين إمام، شريف إدريس، رشا رشدي، محمد حاتم.وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي، من تأليف أياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها. لطفي، حسن حسني، طاهرة، رنا رئيس، نسرين إمام، شريف إدريس، رشا رشدي، محمد حاتم.وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي، من تأليف أياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها. Advertisements

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