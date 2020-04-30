سوسن بدر تسخر من نفسها والسبب؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​سوسن بدر​ صورة لها من جلسة تصوير جديدة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت سوسن في الصورة بإطلالة كلاسيكية، مرتدية قبعة سوداء على رأسها، الا انها سخرت من نفسها ممازحة المتابعين، معلقة على الصورة بالقول: "قررت ألبس الكنافة فوق دماغي بدل ما أكلها علشان الدايت".

الجدير ذكره ان سوسن بدر تشارك في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" من بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وكريم فهمي، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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