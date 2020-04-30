فنانون تحدوا المجتمع وتزوجوا من مطلّقات!

ميرنا وليد - بيروت - كثيرة هي المعتقدات الخاطئة التي تسود المجتمعات الشرقية من حيث التفكير، ولعله اهمها ما يرافق الرجل من جدل حول زواجه من إمرأة مطلقة.

لكن كثيراً من الرجال تحدّوا هذه المعتقدات، ومنهم نجوم ومشاهير نذكر أهمهم:

الممثل المصري ​عمرو يوسف​ الذي تزوج من الممثلة السورية ​كندة علوش​ بعد طلاقها من زوجها الأول المخرج السوري فارس الذهبي والذي انفصلت عنه بعد سنوات طويلة من الزواج ولم يمر سوى شهور لتتزوج من عمرو يوسف.

الفنان المصري ​حسام حبيب​ الذي تزوج مؤخراً من الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ والتي كانت متزوجة من الموزع الموسيقي محمد مصطفى ولها منه إبنتان مريم وهيا.

وقد أثار زواج حسام وشيرين جدلاً واسعاً في الوسط الفني وبين المتابعين بعد الكشف عنه مع ما رافقه من غموض وتكتم في بداياته.

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الممثل المصري ​محمود حجازي​ الذي تزوج أيضاً مؤخراً من الممثلة ​أسما شريف منير​ إبنة الممثل المصري شريف منير بعد قصة حب قوية جمعت بينهما منذ أكثر من عام وقد حظت معاملته لإبنتها من طليقها بإعجاب الآلاف الذين عبروا عن سعادتهم بإنتصار الحب وزواج أسما من محمود حجازي رغم أن علاقتهما شهدت بعض الخلافات التي كانت تهدد بعدم استمرارها.

ونذكر أيضاً الممثل ​وليد فواز​ الذي تزوج من الفنانة الأردنية ​مي سليم​ التي كانت متزوجة من رجل الأعمال المصري علي الرفاعي ولها منه طفلة.

مع الإشارة إلى أن فواز وسليم إنفصلا سريعاً بعد حوالى الثلاثة أسابيع على زواجهما.