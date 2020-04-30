ديميت أوزديمير: "أُصلي وأصوم وأقرأ القرآن"

ميرنا وليد - بيروت - صرّحت النجمة التركية ​ديميت أوزديمير​ انها تؤدي كل الشعائر الدينية المسلمة في ​شهر رمضان​، مؤكدة انها ملتزمة في الصلاة والصوم وقراءة القرآن الذي يمدها بالإيجابية حسب ما قالت لوسائل اعلام تركية.

واضافت ديميت انها تعلمت الإعتدال من دين الإسلام، وان التشدد لا علاقة له به.

على صعيد آخر كشفت وسائل اعلام تركية مؤخرا ان ديميت أوزديمير تعيش علاقة حب سرية مع الممثل التركي كرم بورسين، الا ان الثنائي لم يعلقا بعد على هذا الخبر اذا كان صحيحا أم إشاعة او ربما هو حملة ترويج لعمل سيجمعهما سويا في الفترة المقبلة.

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