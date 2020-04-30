فوز العتيبي: "رجع كل شخص لاصله"

ميرنا وليد - بيروت - كتبت الناشطة السعودية ​فوز العتيبي​ رسالة على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي اثارت من خلالها جدل كبير، اذ اشارت ان الأشخاص التبعيين يبقون كذلك رغم وضعهم في مجتمع متحضر يتقبل لإختلاف الآخرين.

وكنبت فوز العتيبي: "والحين رجع كل شخص لإصله .. الخلاصة : الناس التبعية تبقى تبعية الى الابد ان حطيتها في مجتمع متحضر ومتقبل لإختلاف الاخرين لعبت دور التحضر والتعايش لان الاغلبيه كذا وان حطيتها في مجتمع مُتخلف يرفض الإختلاف ويهاجم المختلفين لعبت دور الجلاد والساخر بالمختصر " مع الخيل ياشقراء ".

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