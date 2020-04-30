هاريسون فورد يخضع للتحقيق بعد تورطه في هذه الحادثة!

ميرنا وليد - بيروت - يخضع النجم ​هاريسون فورد​ للتحقيق بعد تورطه في عبور مدرج هبوط، في مطار بمنطقة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، بطائرته الخاصة، بينما كانت طائرة أخرى تستعد للإقلاع.

ولم يؤدِ الحادث إلى ضحايا أو أضرار، وقد يكون فورد لم يسمع جيداً أو أساء فهم تعليمات برج المراقبة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها تجرى تحقيقاً حول حادث، عبر خلاله قائد طائرة أفيات هاسكي مدرج الهبوط، في حين أن طائرة أخرى كانت تستعد لتمرين.

وتلقى هاريسون فورد الأمر بالتوقف، فيما كانت الطائرة الأخرى تجرى هذه المناورة، إلا أنه إستمر بالتقدم وعبر المدرج.



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