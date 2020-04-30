تراند اليوم : أجر ياسمين رئيس مع رامز جلال يحل مشكلة الاسكان للشباب – شوف خدت كام

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ياسمين رئيس بعد ظهورها مع رامز جلال في برنامج المقالب رامز مجنون رسمي

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات بين “:

كنت مستنى الحلقه بتاعتك مخصوص والله ي قلبي.

‏‎كم قبضتم على لعب دور الضحيه بيقولو مليون دولار هل الكلام دا صحيح وليه بقا بتخافو لا تقولو الحقيقة يعني عشان موقعينكم على شروط البرنامج ولا ايه بالضبط يبقا احنا المشاهدين اللي اكلنا المقلب بصحيح .

‎#ياسمين_رئيس ‎#رامز_جلال_مجنون_رسمي

‏اهى دى الحلقة الوحيدة اللى حسيت فيها انها قابضة بجد

‎#ياسمين_رئيس

‏ياخى حرام عليك العسل دى تنحه..

دى كيوت ‎#ياسمين_رئيس

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‏‎#رامز_مجنون_رسمي حلقة ياسمين رئيس فضحت فكرة البرنامج و اكدتلي انه كلهم عارفين قبل البرنامج … بداية من صدمتها المش موجودة اصلا لما ظهر رامز الى النهاية.

وحلت الفنانة ياسمين رئيس، ضيفة حلقة اليوم من برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة ام بي سي مصر.

شهدت الحلقة العديد من المواقف الكوميدية التي جمعت كلا من رامز جلال وياسمين رئيس، خاصة مشهد صدمتها عند رؤية رامز، وإدراكها انها ضحية لبرنامجه.

يذكر أن قررت نقابة الإعلاميين في بيان لها منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.

قالت النقابة في بيان لها اليوم: “بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتى ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمى لمقدمه رامز جلال على قناة إم بى سى مصر وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر”.

وتعقيبًا على البيان الصادر من نقابة الإعلاميين بشأن منع بث برنامج “رامز مجنون رسمي” أوضح مصدر موثوق في “مجموعة MBC”، أن هذا القرار الصادر من نقابه الاعلاميين خاص بالوسائل الاعلاميه التي تبث من داخل جمهوريه مصر العربيه وهو لا ينطبق علي مجموعه قنوات MBC، حيث إنها مجموعة قنوات غير مصريه وتبث من دوله الامارات العربيه المتحده وفقًا للقوانين المُتبعة.