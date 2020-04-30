تراند اليوم : لحظة مرعبة .. انقلاب سيارة محمد رمضان علي الطريق – إتفرج

خطف المخرج محمد سامي الأنظار وحبس أنفاس مشاهدي مسلسله “البرنس” بتنفيذه لمشهد تصادم وانقلاب سيارة بطل العمل محمد رمضان “رضوان البرنس” في ختام الحلقة السادسة .

مشهد التصادم وانقلاب سيارة محمد رمضان وأسرته في “البرنس” تم تنفيذه بمواصفات وتقنيات تصوير مشاهد أكشن عالمية فرغم كون المسلسل اجتماعيا الا أن المخرج محمد سامي لم يبخل علي إخراجه علي طريقة سينما الأكشن لتجسيد ضخامة الجرم الذي فعله الأشقاء للتخلص من اخيهم وزوجته ونجليه من أجل “الميراث” وهي القضية الرئيسة التي يناقشها العمل والتي قد تدفع الكثير من الأسر داخل المجتمعات العربية لارتكاب جرائم بشعه عبر عنها الفنان أحمد زاهر “فتخي البرنس” بحملة :”اللي هنعمله جامد وصعب .. لا رب ولا دين يوافق عليه” قبيل التخطيط للتخلص من شقيقهم وزوجته وطفليه.

وشهدت أحداث الحلقة السادسة قيام أحمد زاهر “فتحي” بجمع أصدقائه بمطعم في القاهرة لخداع اختهم ريم سامي”نورا” بأن ما ذكروه أمامها من تدبير لقتل اخيهم “رضوان” كان مجرد لحظة غضب وذلك خوفا منها أن تكشفهم أو تقوم بالابلاغ عنهم في حالة تنفيذ مخططهم الشيطاني.

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