تراند اليوم : بعد عرفان خان .. السرطان يقتل الممثل الهندي ريشي كابور

توفي الممثل الهندي ريشي كابور، خلال الساعات القليلة الماضية بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك بعد دخوله مستشفى في مومباي الليلة السابقة، وقد توفي عن عمر ناهز الـ 67.

يعيش نجوم بوليوود حالة من الحزن خبر وفاته، حيث عبّرت بريانكا، عن حزنها الشديد من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

يذكر أن ريشي كابور ممثل ومنتج ومخرج هندي، ولد في مدينة مومباي في عام 1952، نال البطولة الأولى في السينما في عام 1973 من خلال فيلم Bobby مع ديمبل كاباديا.

وأصبح ريشي كوبار بطلا لأكثر من 90 فيلمًا رومانسيًا، ومن بعد عام 2000، صار ريشي كوبار يعمل أكثر مع الأدوار المساعدة.