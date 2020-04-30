تراند اليوم : الاكل عجبه .. أبو هشيمة صرف مرتب شهر كامل لعمال مطعم البرنس – فيديو

حرص ناصر البرنس صاحب مطعم البرنس الشهير، على مشاركة جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من داخل فيلا رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وهي ما لفت أنظار العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أحضر رجل الأعمال الشيف خصيصًا لياسمين صبري.

وفي أول تعليق له بعد على العزومة، وجه ناصر البرنس، الشكر لرجل الأعمال، وزوجته الفنانة ياسمين صبري، على حسن استضافتهم، مؤكدًا على أن أبو هشيمة، صرف شهر مرتب لكافة العاملين بمطعم البرنس، وأنه سيعد فتح المطعم قريب.

وظهر بالصور الذي نشرها “البرنس”، على صفحة المعطم على موقع التواصل الاجتماعي “البرنس”، ناصر البرنس بصبحة رجل الأعمال أبو هشيمة، وزوجته الفنانة ياسمين صبري .

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وفي وقت سابق، احتفلت النجمة ياسمين صبري، بعقد قرانها على رجل الأعمال البارز أحمد أبو هشيمة، وذلك بحضور عائلي بسيط اقتصر على عائلة العريس، وذلك نظرًا لسفر أهل العروسة لندن، فضلاً عن قرارات منع التجمعات بسبب فيروس كورونا.