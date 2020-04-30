كتب امير فتحي في الخميس 30 أبريل 2020 03:57 مساءً - كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن موقفا قامت به ” بيكا براون ” التي تعمل في مجال الفن التشكيلي الذي أثار الكثير من الجدل واستياؤ الجمهور نحوها .
حيث رفضت مساعدة العائلة والأصدقاء والعاملين في المستشفيات بالتبرع بالكمامات التي تمتلكها .. بعد أن أقدمت على شراء 500 كمامة عندما بدأ فيروس كورونا بالانتشار بسبب خوفها على عمتها المريضة .
وبررت بيكا براون أسباب رفضها إلى إنها غير مجبرة على مساعدة أحد وأن على الجميع الاستعداد بشكل جيد .
وتابعت : ” ليس من واجبي أن أؤمن العاملين بالمستشفيات بالمعدات اللازمة .. هذه مهمة الحكومة ” .
واتهم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي براون بالأنانية خاصة عندما كشفت أنها تنوي استخدام عددا من الكمامات لأعمالها الفنية وليس للاستخدام الطبي .
فقالت أنها تنوي أن تجري معرضا فنيا حول فيروس كورونا وستستخدم فيه عددا من الكمامات الملونة .
وكشفت الصحيفة أيضا أن بيكا براون أنفقت حوالي 4 آلاف دولار على أنواع مختلفة من الكمامات إلى جانب المعقمات .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة بريطانية ترفض التبرع بـ500 كمامة للمحتاجين .. وإتهامات لها بالأنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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