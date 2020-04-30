أحدث ظهور لنجم مسلسل ” Friends ” بإطلالة صدمت الجمهور

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كتب امير فتحي في الخميس 30 أبريل 2020 03:57 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورا للفنان الأمريكي ” ماثيو بيري ” أحد نجوم المسلسل الشهير ” Friends ” الذي ظهر بإطلالة صدمت محبيه ومتابعيه .
حيث ظهر ماثيو بيري البالغ من العمر 50 عاما وقد طرأ تغيرا كبيرا على شكله فبدا وجهه ممتلئا واكتسب الكثير من الوزن مرتديا ملابس عادية وبشعر رمادي اللون وهو يسير في شوارع نيويورك .
ورجحت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية التي نشرت تلك الصور أن الحالة التي ظهر بها ماثيو قد تكون بسبب رجوعه إلى الإدمان على الحبوب المسكنة والكحول التي اضطرته لدخول مصحات تأهيل أكثر من مرة وسببت له مشاكل صحية سابقا .
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