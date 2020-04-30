فنانة لبنانية شهيرة تعلن إنفصالها عن زوجها .. والأخير يعلق : ” الله يوفق حبيبة قلبي “

كتب امير فتحي في الخميس 30 أبريل 2020 03:57 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” رولا شامية ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منشورا لها أعلنت من خلاله عن إنفصالها عن زوجها ” رودي سعد ” .

فكتبت قائلة : ” تعلمت أن وجود آلام في الدنيا يرفع عنا البلاء فكيف لو ماتت وأصبحت في السماء .. حين تنزف دموع العين تنجلي و تبصر النور .. مثلما أعلنت فرحي بزواجي أعلن لكم طلاقي ” .

وعلى الجانب الآخر نشر رودي سعد عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” صورة تجمعه برولا شامية أكد من خلالها هذا الخبر .

وكتب في تعليقه عليها : ” شو حلو الحب والإحترام يجمعوك تحت سقف واحد مع الشخص اللي بتحبو .. والأحلى تنفصلو كمان بكل حب وإحترام .. الله يوفق حبيبة قلبي ” .

يذكر أن رولا شامية قد فاجأت جمهورها بإعلان خبر زواجها من حبيبها رودي سعد في جزيرة قبرص في حفل عائلي بسيط وذلك في شهر يناير عام 2019 .