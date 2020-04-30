خمنوا من هذه الطفلة التي أصبحت أشهر نجمات مصر ؟

كتب امير فتحي في الخميس 30 أبريل 2020 03:57 مساءً - تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة من طفولة ممثلة مصرية لمع نجمها بالعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية المميزة، ولعل أبرزها كانت الثنائية الشهيرة مع النجم “تامر حسني” في سلسلة “عمر وسلمى” الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيراً .

هي النجمة المصرية ​”مي عز الدين” التي انتشرت لها تلك الصورة النادرة من طفولتها، والتى استطاعت أن تُحدث صدمة لروّاد السوشيال ميديا الذين انقسمت آراؤهم بين من أشار إلي ان الصورة القديمة تشبه ملامح عز الدين حالياً، وآخرون نفوا وجود أي شبه بين مي الطفلة ومي الحالية. واستطاعت إيضا أن تحصد نسب عالية من التعليقات والمشاركات على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وعن حياة الفنانة مي عز الدين المهنية، يُذكر أن أول عمل قدمته هو بطولة فيلم “رحلة حب” عام 2001م مع الفنان محمد فؤاد وتم إسناد الدور لها نسبةً لجمالها وذلك بمساعدة من صديق العائلة وحبها للعمل و للقاء الفنان محمد فؤاد؛ ثم تألقت في العديد من الأعمال السينمائية و الدرامية ، حيث قدمت في رمضان 2013 مسلسل “الشك”، ثم شاركت في رمضان 2014 بمسلسل “دلع البنات”. وفي عام 2015 قدمت مسلسل “حالة عشق” وعام 2016 لعبت دور البطولة في مسلسل “وعد”؛ ثم غابت عن الدراما في عام 2017 لتعود في رمضان 2018 بدور بطولة جديدة من خلال مسلسل “رسايل ” الذي يُعد آخر أعمالها التلفزيونية .