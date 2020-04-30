كتب امير فتحي في الخميس 30 أبريل 2020 03:57 مساءً - توفي اليوم الخميس الفنان الهندي ” ريشي كابور ” عن عمر يناهز ال 67 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الدم .
وعلق النجم ” أميتاب باتشان ” على هذا الخبر بتغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” كتب فيها : ” توفى ريشي كابور .. لقد مات للتو لقد فُجعت .. أنا محطم ” .
ووفقا لوكالة ” أسوشيتد برس ” أن ريشي كابور كان قد تم نقله إلى مستشفى في مومباي يوم أمس الأربعاء وتوفي بها .
وكان قد عاد إلى الهند في شهر سبتمبر الماضي بعد خضوعه للعلاج في الولايات المتحدة لمدة عام تقريبا وتم نقله إلى المستشفى مرتين في شهر فبراير .
وجاءت وفاة كابور بعد يوم واحد من وفاة زميله ” عرفان خان ” بعد صراع طويل مع مرض السرطان .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عرفان خان .. السينما الهندية تفقد فنانا شهيرا بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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