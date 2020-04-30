مصطفى الخاني مع تيم حسن بصورة من 23 سنة.. هل تغيروا كثيرا؟!

كتب امير فتحي في الخميس 30 أبريل 2020 03:57 مساءً - نشر الفنان السوري مصطفى الخاني صورة قديمة له مع عدد من زملائه تعود إلى أكثر من 23 عاماً بحسب ما أشار إليه في التعليق عليها.
وما لفت الأنظار هو ظهور الممثل تيم حسن إلى جانبه حيث بدا يملامح قريبة جداً من ملامحه الحالية. وهو ما أشارت إليه الكثير من تعليقات المتابعين.
وعلق مصطفى الخاني على الصورة كاتبا: “هدول الصور من عام 1997 كنا طلاب سنة أولى في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق ، وكنا بزيارة لمنزل أحد الشباب من خارج الوسط الفني لمباركته بعيد ميلاده ، فيكم تحزروا مين بالصور”.
يذكر ان تيم حسن يغيب عن الموسم الرمضاني الحالي بسبب توقف تصوير الموسم الرابع من مسلسل الهيبة نتيجة ازمة فيروس كورونا المستجد.
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