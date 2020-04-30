كتب امير فتحي في الخميس 30 أبريل 2020 03:57 مساءً - أجرى ” أشرف عبد العزيز ” محامي الفنان ” رامز جلال ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” أحمد موسى ” في برنامجه ” على مسئوليتي ” المذاع على قناة صدى البلد للتعليق على أزمة برنامج ” رامز مجنون رسمي ” .
وقال أشرف عبد العزيز أن برنامج المقالب الخاص برامز جلال هو برنامج ترفيهي وإنه لم يشكو أيا من الفنانين ضده .. وأكد على إنه سوف يطعن على قرار نقابة الإعلاميين بمنع ظهور موكله إعلاميا .
ثم قام المستشار ” مرتضى منصور ” بإجراء مداخلة في البرنامج والتي هاجم فيها محامي رامز جلال متهما إياه بالجهل بالقانون وتحدث بطريقة غير لائقة .
الأمر الذي دفع أشرف عبد العزيز إلى إنهاء المكالمة وإغلاق الخط .. مما أغضب مرتضى منصور وتحدث منفعلا قائلا : ” لإنه عيل صغير وقليل الأدب إنه بيقفل ويمشي وكان لازم يسمع اللي أنا بقوله وأعلمه القانون ” .
وأضاف : ” المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية واضحة وتفيد بأن كل من علم بجريمة فعليه أن يبلغ السلطات المختصة .. وما يفعله رامز جريمة احتجاز وخداع للضيف ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مشادة كلامية على الهواء بين محامي رامز جلال ومرتضى منصور .. والأخير : ” إنت عيل قليل الأدب “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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