دولة عربية تعلن عن إحلال العمالة المحلية بديلا عن العمالة الوافدة

كتب امير فتحي في الخميس 30 أبريل 2020 03:57 مساءً - أعلنت سلطنة عمان مساء يوم أمس الأربعاء عن استبدال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة ضمن سياسة التوطين التي تستهدف زيادة أعداد الوظائف المتاحة للعمانيين وتحسين جودتها .
ونشرت وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة أكدت فيها على القرار وجاء فيها : ” وزارة المالية تصدر منشورا ماليا رقم 14 إلى كافة الشركات الحكومية يتعلق بسياسة التعمين وإحلال الكفاءات الوطنية في الشركات الحكومية ” .
وتابع : ” وأكدت الوزارة على الشركات الحكومية ضرورة الإسراع في إحلال العمانيين محل الوافدين وفق جدول زمني محدد لمختلف المستويات الوظيفية يتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن ” .
وأضاف : ” بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية على أن يتم تقديم الموقف التنفيذي ضمن تقديرات الموازنات لعام 2021 في شهر يوليو القادم ” .
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