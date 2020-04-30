كتب امير فتحي في الخميس 30 أبريل 2020 03:57 مساءً - بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها الفنان ” رامز جلال ” على خلفية برنامج المقالب الخاص به ” رامز مجنون رسمي ” الذي يعرض حاليا في رمضان .
خرج الفنان ” ياسر جلال ” بتصريحات له للدفاع عن شقيقه فقال : ” رامز فنان كبير ويجتهد ويقدم لون برامج ناجح في العالم بأكمله ” .
وتابع : ” واستطاع أن يحقق من خلال برامج المقالب الخاصة به شعبية كبيرة حتى أن الأطفال معجبون بما يقدمه .. وشعبيته ليست في مصر فقط بل في العالم العربي كله ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الهجوم على رامز جلال .. كيف دافع ياسر جلال عن شقيقه ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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