بعد الهجوم على رامز جلال .. كيف دافع ياسر جلال عن شقيقه ؟

كتب امير فتحي في الخميس 30 أبريل 2020 03:57 مساءً - بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها الفنان ” رامز جلال ” على خلفية برنامج المقالب الخاص به ” رامز مجنون رسمي ” الذي يعرض حاليا في رمضان .

خرج الفنان ” ياسر جلال ” بتصريحات له للدفاع عن شقيقه فقال : ” رامز فنان كبير ويجتهد ويقدم لون برامج ناجح في العالم بأكمله ” .

وتابع : ” واستطاع أن يحقق من خلال برامج المقالب الخاصة به شعبية كبيرة حتى أن الأطفال معجبون بما يقدمه .. وشعبيته ليست في مصر فقط بل في العالم العربي كله ” .