كتب امير فتحي في الخميس 30 أبريل 2020 03:57 مساءً - تواجه الفنانة سما المصرى، سبعة اتهامات تترواح بين خدش الحياء العام والدعارة والايحاءات الجنسية.
وبحسب موقع “اليوم السابع” المصري فإن هذه التهم تتضمن الاتي:
– استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى أغراض مخالفة للآداب العامة.
– نشر أفعال فاضحة خادشة للحياء العام والاعتداء على قيم المجتمع المصرى.
– إنشاء عدة حسابات إلكترونية سرية لارتكاب أفعال مخلة.
– التواصل مع متابعيها علي تطبيق “loops وتوجيهها لهم بتصويرها بملابس خارجة.
– التحريض على الفسق لزيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها.
– تصوير فيديوهات وصور خارجة بغرض نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها
– تهمة الدعارة والإيحاءات الجنسية والترويج لها عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.
وكان النائب العام قد أمر بحبس سامية عطية حداقة – وشهرتها سما المصرى – أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات بعد بعد أن كان قد ألقي القبض عليها صباح يوم الجمعة الموافق ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٠ وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر بينها الدعارة والايحاءات الجنسية.. سما المصري في مواجهة 7 اتهامات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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