الشيب يتسلل لرأس الفنانة التركية بينار دينيز في عمر الـ26.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة التركية بينار دينيز محبيها ومتابعيها، واستعرضت ظهور أول شعرة بيضاء في رأسها بصورة تعمدت ان تكون باللون الأبيض والأسود لإظهار شيب شعرها بشكل واضج.

بينار ذات 26 عاماً، كتبت معلقة على الصورة: «أهلاً وسهلاً بالشعر الأبيض في رأسي»، وقد تفاعل متابعو الفنانة بتعليقات أكدوا فيها على جمال طلّتها في كل حالاتها، في الوقت الذي شجعها فيها بعض الفتيات على الاحتفاظ بشعر الشيب وعدم صبغه أو الانزعاج منه.

يُذكر أن بينار كانت قد تعرضت لأزمة نفسية قوية خلال الفترة القليلة الماضية، حيث فقدت جدتها بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، استمر لحوالي 10 أيام، وكانت الفنانة قد اعلنت عن دخولها في حجر ذاتي بالمنزل، نتيجة الاشتباه في إصابة جدتها ووالدتها وخالتها بفيروس كورونا، ونقلهن لمستشفى العزل الصحي.

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وفي مقطع فيديو مؤثر، ظهرت بينار تبكي ، معربة عن قلقها وتوترها من الموقف الذي تتعرض له قائلة: «نعيش حرب نفسية. لا أتذكر لحظة في حياتي كنت عالقة فيها بهذا القدر، كل واحدة منهن في غرفة منفصله وبحالة خوف، أليس عدم تمكننا من مسك أيديهن وطمأنتهن مخيف أكثر من المرض نفسه».

يُذكر أن بينار دينيز حققت شعبية كبيرة وجماهيرية عريضة في الوطن العربي بعد تألقها في مسلسل «أنت وطني» الذي شاركت في بطولته أمام خالد أرغنش، بيرجوزار كوريل، أنور صايلاك، بوران كوزوم، كوبلاي أكا، ميراي دانر، وغيرهم.

من ناحية أخرى، اعلنت بينار دينيز انسحابها من مسلسل «الملك» الذي كان من المنتظر أن تشارك في بطولته أمام النجمين أوزجان دينيز، وبوراك دينيز، وهو العمل الذي يعود به أوزجان للشاشة بعد مسلسل «عروس إسطنبول»، وقد رشح الأخير، الفنانة التركية نورجول يشيلجاي كبديلة لبينار، إلا أنها لم تعلن حتى الآن موافقتها على العمل بشكل رسمي.

بينار من مواليد أزمير، 10 نوفمبر عام 1994، درست العلاقات العامة والدعايا والإعلان بجامعة إسطنبول، بدأت حياتها الفنية كموديل في بعض الإعلانات والفيديو كليبات، إلا أنها اتجهت للتمثيل بعد دورة تدريبية خضعت لها في وكالة للتمثيل، لتظهر على الشاشة لأول مرة من خلال مسلسل «الكذب الأبيض» عام 2014.