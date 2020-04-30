حلا شيحة توضح حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية حلا شيحة، عن دورها في مسلسل “خيانة عهد”، والذي شاركت به في السباق الرمضاني الحالي مع الفنانة يسرا.

حلا شيحة قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي إ مسي”، مع الإعلامي رامي رضوان، ولمذاع عبر فضائية dmc: “أنا نفسي مرعوبة من الدور، أنا مش عارفة طلّعت طاقة الشر دي إزاي، وأنا بتفرج على نفسي بقول أنا عملت كده إزاي؟!”.

وعن مشاركتها في العمل: “أحمد عادل الكاتب، كلمني وعرض عليا الدور وقالي لو عرفتيه هتقفلي في وشي، فلما عرفت الدور، قولتله ده مش لعبتي ولا حتتي ومبعرفش أعمل الأدوار دي، فقالي إحنا كلنا شايفين إنك هتقدري تعملي الدور ده لأنه مختلف عنك تمامًا، فقولت له الناس ممكن تزعل مني لو عملت الدور ده، لكنه أقنعني به”.

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وأوضحت أنه سيتم الانتهاء من تصوير مسلسل “خيانة عهد” في 25 رمضان، لافتة إلى أن التصوير في ظل أزمة كورونا صعب جدًا.

كما كشفت حقيقة إجرائها عمليات تجميل بعد ظهورها في مسلسل “خيانة عهد”، قائلة: “معملتش أي عمليات تجميل، لكنني أضفت بعض الأشياء البسيطة، بالإضافة إلى المكياج والإضاءة لإظهار حدة شخصية فرح”.

وأضافت: “عايزة أقول للناس، إن دوري في خيانة عهد ده مش شخصية حلا لكنها شخصية فرح، حلا شخصيتها مختلفة، في فرق بين العمل الدرامي والحقيقة، وحقكم عليا لو في حاجة زعلتكم مني، وأنتم على رأسي”.