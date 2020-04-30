كورونا تمنح بيلين كارهان فرصة لممارسة موهبتها الثانية.. شاهد ما هي؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي توقف فيه النشاط الفني وتصوير الاعمال الدرامية في تركيا ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، استغلت النجمة التركية بيلين كارهان فرصة العزل المنزل لممارسة موهبتها الثانية.

الفنانة الشهيرة بـ«السلطانة مريم» شاركت الفانز بصور للوحات تشكيلية رسمتها خلال فترة العزل، معلقة عليها: «عدت للوحة التي قد بدأت العمل عليها منذ 3 سنوات، وهذا أفضل ما أنجزته خلال تلك الفترة»، حيث تفاعل متابعو نجمة «حريم السلطان» مع الصورة بتعليقات أثنوا فيها على موهبته في الرسم، وشجعوها على الاستمرار فيها، واقترحوا عليها اقامة معرض للوحاتها بعد انتهاء جائحة كورونا.

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من ناحية أخرى، صرحت بيلين بانتهائها من تقديم برنامج الطبخ الذي كانت قد عادت به إلى الشاشة بعد غياب طويل، وتعمل حالياً على قراءة أكثر من سيناريو لتحديد عمل قوي تعود به إلى الشاشة، حيث كان مسلسل «عدو في بيتي»، آخر ظهور درامي لها، وقد شاركت فيه كضيفة شرف، وجسدت فيه شخصية فتاة مصابة بمرض السرطان.

بيلين حصلت على أجازة طويلة في أعقاب انجابها لمولودها الثاني «جان أيوب» الذي وضعته مارس 2017، وللفنانة ابن اكبر يُدعى «علي ديمير»، وقد رُزقت منه في ديسمبر 2014.

بيلين بدأت حياتها الفنية كمغنية، ثم شاركت في عدد من الإعلانات التجارية لصالح ماركات عالمية، لتتجه بعد ذلك لعالم التمثيل، حيث شاركت في بطولة مسلسل «سنوات الصفصاف»، إلا أن الإنطلاقة الحقيقية لها كانت من خلال مشاركتها في بطولة المسلسل التاريخي الأشهر «حريم السلطان»، حيث حققت من خلاله شهرة واسعة وجماهيرية عريضة في تركيا والعالم العربي، وبعده تألقت في مسلسل «يكفي» الذي اعتذرت عن المشاركة في الموسم الثاني منه بعد حملها في مولودها الثاني.