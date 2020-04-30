النجم التركي بوراك دينيز في علاقة عاطفية جديدة.. منّ هي حبيبته؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتح الفنان التركي بوراك دينيز قلبه للحب مجدداً بعد عامين على انفصاله عن حبيبته السابقة، الفنانة بشرى ديفيلي التي ارتبط بها لثلاث سنوات انتهت في عام 2018.

بطلة قصة حب بوراك الجديدة هي الفنانة التركية بستي كوكدمير، وقد التقطت عدسات الباباراتزي الحبيبن لأول مرة بأحد متاجر منطقة كوروشيشمي في إسطنبول، وعندما لاحظ الحبيبان فلاشات المصورين، خرج كل منهما بمفرده، وقد استغل الصحفيون الفرصىة، وسألوا الثنائي: «كيف تسير علاقتكما؟»، إلا أن النجمين تركا السؤال بلا إجابة وفرا من المكان سريعاً، وكان لافتاً حرصهما على ارتداء كمامات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

اللافت أن بوراك وقع في غرام بشرى في كواليس تصوير مسلسلهما الشهير «الحلوات الصغيرات الكاذبات» عام 2015، وهو نفس المسلسل الذي شاركت فيه حبيبته الجديدة أيضاً بستي كوكدمير.

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من ناحية أخرى، يجهز بوراك دينيز لمسلسل جديد بعنوان «الملك» الذي يشارك في بطولته أمام النجم التركي أوزجان دينيز.

آخر مسلسل عُرض لبوراك دينيز كان «حكايتا» الذي شارك في بطولته أمام الفنانة التركية هازال كايا، وذلك على مدى موسمين.

يُذكر أن بوراك تألق في عدة أعمال درامية، وضعته على قائمة نجوم الدراما التركية، ومن أبرزها «الحب لا يفهم من الكلام» أمام هاندة إرتشل، و«عطر الأمس» أمام مريم أوزيرلي ومراد يلدريم، و«مد وجزر» أمام شآتاي أولسوي وسيريناي ساريكايا.