ناصر القصبي يغادر "حجر كورونا" بعد أسبوع من الاحتجاز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان السعودي ناصر القصبي سلبية تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي خضع لها وفريق عمل مسلسل "مخرج 7" بعد أسبوع من احتجازهم في العاصمة الرياض.

وغرد القصبي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "قبل أسبوع وصلنا للرياض أنا وزملائي الممثلون في (مخرج ٧) وعددنا ١٣، الفريق كان عالقاً في دبي لمدة تزيد على الشهر".

وأضاف: "الإجراءات الصارمة في مطار الرياض وسط هذه الأزمة شيء يثلج الصدر. تحركنا من المطار تتقدمنا سيارة دورية أمن إلى الفندق، في الغرفة لا تشوف أحد ولا أحد يشوفك ولا يزورك".

وأكد أنه خرج وزملاؤه من الفندق بعد أن جاءت نتيجة تحاليل الفيروس سلبية، الأربعاء، موضحا أنهم في الطريق إلى منازلهم، واختتم: "ما أحلى الرجوع إليه".

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مسلسل "مخرج7" يتناول قضايا التطبيع مع إسرائيل وموضوعات شائكة عديدة، وأثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجسد القصبي شخصية "دوخي" الأب والموظف الحكومي الذي ينتمي إلى الطبقة الوسطى من المجتمع، ويمضي وقته يعمل موظفا مسؤولا عن استلام شكاوى العملاء بإحدى المؤسسات الحكومية.



