اتهام "مخرج 7" بالتطبيع مع إسرائيل.. و"إم بي سي": مسلسل ناجح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت مجموعة قنوات "إم بي سي" MBC اتهامات الصهينة والتفكيك والدعوة للتطبيع مع إسرائيل، والتي ثارت بعد عرض حلقات مسلسلي "أم هارون" و"مخرج 7" ضمن ماراثون دراما رمضان، إضافة إلى برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي تعرض لانتقادت ودعاوى تطالب بوقفه.

وقال مازن حايك، المتحدث الرسمي لقنوات mbc، إن كل عمل ناجح لا بد أن يثير جدلا، وهذا أمر مرحب به وطبيعي، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها للاتهامات أو نثير الجدل بأعمال درامية تعرض في رمضان.

وعدد حايك البرامج والأعمال الدرامية التي عرضت خلال السنوات الماضية وأثارت الجدل وجرت عليهم اتهامات مختلفة، أبرزها: "طاش ما طاش"، "سيلفي"، "كلام نواعم"، "الملك فاروق" و"غرابيب سود"، الذي كشف الوجه القبيح للمنظمات الإرهابية، على حد قوله.





واعتبر حايك، في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن اجتزاء جملة مدتها 3 ثوانٍ من مسلسل "مخرج 7" لناصر القصبي واعتبارها اتهاما بالتطبيع والصهينة أمر مرفوض، أولا لأن العمل درامي، وثانيا لأنه لا يجوز تجاوز المسلسل بتعميم الاتهام للقناة برمتها.



بخصوص برنامج "رامز مجنون رسمي"، قال حايك إن رامز يقدم برنامجه منذ 10 سنوات، منها 5 سنوات مع MBC، وطوال هذه السنوات حررت بلاغات وأقيمت دعاوى ضد البرنامج، مؤكدا أن نوعية هذا العمل موجودة في كل العالم.

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وأضاف: "طالما الضحية راضية ووقع بالموافقة على النشر والجمهور يتابع فلا توجد مشكلة"، مشيرا إلى أن البرنامج يعرض على 5 قنوات ويصل للقارات الخمس، إضافة إلى المنصات التفاعلية.





وتابع أن المشاهد لديه اختيارات متعددة لمشاهدة قنوات أخرى، وكشف أن البرنامج حقق 120 مليون مشاهدة في يومين، ورفض فكرة الإملاء على ملايين المشاهدين فيما يجب أن يشاهدوه.

عن ضرورة الميل قليلا أمام العاصفة في مقابل الاستمرار، قال حايك إن مسؤولية الإعلام النهوض بالرأي العام وطرح كل الأمور، لافتا إلى أن هناك اتجاها لإنتاج أفلام للوصول للعالم أجمع أيضا، وأنه من الطموح عدم التوقف على ما تم تقديمه حتى الآن، معتبرا أن ما أنجز لا يتجاوز 5% من حجم طموحات إدارة المجموعة.

