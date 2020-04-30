السرطان يخطف ريشي كابور "محبوب الهند" عن 67 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يكد يمر يوم واحد على وفاة النجم الهندي عرفان خان، حتى تستيقظ بوليوود على خبر خسارة ريشي كابور، أحد أكثر الممثلين المحبوبين في الهند، الذي اشتهر بأدواره الرومانسية، وتوفي عن عمر 67 عاما.

كابور نقل إلى المستشفى في مومباي، الأربعاء، وكشف شقيقه راندير أنه "مصاب بالسرطان ولديه بعض مشاكل في التنفس، لذلك أدخل إلى المستشفى".





حالة الفنان الراحل شخصت إصابة بمرض السرطان لأول مرة عام 2018، وتلقى العلاج في البداية بالولايات المتحدة ثم عاد لدياره أواخر عام 2019، وأدخل المستشفى في الهند منذ ذلك الحين مرات عدة، نتيجة معاناته من مجموعة مختلفة من المضاعفات.

وقالت عائلة ريشي كابور، في بيان: "العائلة والأصدقاء والطعام والأفلام ظلوا محط اهتمامه، وكل من قابله خلال هذه الفترة اندهش من كيفية مواجهة المرض بهذه الطريقة".

وأضاف البيان: "في هذه الساعة من الخسارة الشخصية، ندرك أن العالم يمر بوقت صعب للغاية ومضطرب، فهناك قيود عديدة حول الحركة والتجمع في الأماكن العامة، لذا نود أن نطلب من جميع معجبيه ومهنئه وأصدقاء العائلة أن يحترموا القوانين المعمول بها".

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ورغم مشاكله الصحية، أعلن كابور مؤخرا أنه سيشارك ديبيكا بادكون بطولة إعادة إنتاج فيلم هوليوودي هو "The Intern".



أول ظهور سينمائي لكابور كان وهو طفل في فيلم والده "Mera Naam Joker" إنتاج عام 1970، ثم ظهر في فيلمه الأول "Bobby" إنتاج عام 1973 كممثل رومانسي ومن إخراج والده أيضا، وأخرج أول أفلامه عام 1999 وحمل عنوان "Aa Ab Laut Chalen".

وتألق كابور جنبا إلى جنب في البطولة المشتركة مع أميتاب باتشان، ومن أهم أفلامه "عمار أكبر أنطوني" و"كولي" و"Agneepath" و"Do Dooni Chaar" و"Mulk" و"Love Aaaj Kal".

الظهور الأخير لكابور في فيلم "الجسد"، وهو طبعة جديدة من الفيلم الإسباني لأوريول باولو لعام 2012 الذي يحمل الاسم نفسه.



