القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الخميس 2020/4/30 04:42 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/4/30 04:42 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت السعودية، الخميس، عن تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19). وقال مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 22753 حالة. وأضاف أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 162 حالة. كما أعلن عن شفاء 210 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 3163 حالة في السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.