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قطر تسجل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

الخليج 365

الخميس 2020/4/30 04:21 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت قطر، الخميس، تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة.

وذكرت وزارة الصحة القطرية  أن أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة من مناطق مختلفة أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا.

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وقالت إن باقي حالات الإصابة الأخرى تعود لمواطنين قطريين ومقيمين خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم الذي أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو في أماكن أخرى.

وأوضحت الوزارة القطرية، في بيان، أنه تم شفاء 129 حالة من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في قطر إلى 1372 حالة. 

ونوهت وزارة بأن الفترة الحالية ستشهد تذبذبا في أعداد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس بين إرتفاع وانخفاض وذلك يرجع لعدة أسباب من بينها أن تفشي الفيروس يعتبر في مرحلة الذروة قبل أن تبدأ أعداد الإصابات تقل تدريجيا.

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